BRINDISI HA FESTEGGIATO IL 77° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA

Nell’ambito dei festeggiamenti in occasione del 77° anniversario della fondazione della Repubblica, la cerimonia commemorativa è stata organizzata in collaborazione con la Brigata Marina San Marco, il Comune di Brindisi, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi e l’Archivio di Stato. Nel Piazzale Regina Margherita, il Prefetto, Michela Savina La Iacona, ha passato in rassegna i Reparti. È seguita la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C’è stata, quindi, la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d’Onore conferite a cittadini italiani, militari e civili. Importante il contributo degli alunni delle quinte classi dell’Istituto Comprensivo Sant’Elia-Commenda di Brindisi. In particolare, tre bambini hanno letto alcune interessanti riflessioni sull’importanza della giornata dedicata alle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della Repubblica. Il Prefetto ha ringraziato gli studenti e i docenti che li hanno seguiti ed ha consegnato un riconoscimento per l’entusiasmo con cui hanno accolto l’invito ad esprimere i loro pensieri. Grande la partecipazione di autorità e invitati che hanno seguito con attenzione e condivisione i vari momenti di una giornata importante, densa di emozioni. Anna Consales