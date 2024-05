Brindisi ha incontrato l’attore Paolo Briguglia

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro con il noto attore Paolo Briguglia. Sono intervenuti : il Sindaco Giuseppe Marchionna, Carmelo Grassi, direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, Alessandra Pizzi, regista e produttrice teatrale, Emilia Mannozzi, direttore del Polo BiblioMuseale di Brindisi. Paolo Briguglia, dopo avere cominciato a studiare Lettere Classiche all’Università, si è dedicato completamente alla recitazione e si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica a Roma. Ha recitato in vari spettacoli e pellicole importanti, diretto da registi rinomati. Tra i film più noti in cui ha recitato ricordiamo:”I Cento passi” di Marco Tullio Giordana, “El Alamein- La linea del fuoco” di Enzo Monteleone, “Basilicata cast to coast” di Rocco Papaleo, giusto per citarne alcuni. Presente anche sul piccolo schermo con film per la televisione e miniserie. Recentemente, ha preso parte a serie come “Le indagini di Lolita Lobosco” con Luisa Ranieri e “Solo per passione-Letizia Battaglia Fotografa” con Isabella Ragonese. Per quanto riguarda il teatro, ha interpretato testi importanti e, attualmente, è impegnato con il monologo “Un amore”, tratto dall’omonimo romanzo autobiografico dello scrittore e giornalista Dino Buzzati, prodotto da Ergo Sum per la regia di Alessandra Pizzi. Attraverso la tecnica del monologo interiore vengono analizzati i conflitti del protagonista, un uomo maturo attratto dalle donne più giovani e, al tempo stesso, il contrasto che si genera tra il mondo borghese e la classe popolare. Il libro, pubblicato nel 1963, ebbe subito un grande successo di pubblico, al punto che solo due anni dopo ne fu tratto il film omonimo, diretto da Gianni Vernuccio, con Rossano Brazzi e Agnès Spaak. L’attore ha ricevuto tanti premi prestigiosi. Durante l’incontro sono state date le prime anticipazioni sulla prossima stagione teatrale del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Anna Consales