BRINDISI  HA OSPITATO LA SEDUTA DI LAUREA AUTUNNALE DI ECONOMIA AZIENDALE DELL’UNIVERSITA’ DI BARI

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Brindisi intende radicarsi nel territorio, svolgendo una parte attiva nel processo di crescita del tessuto socio-economico locale, soprattutto in considerazione del difficilissimo momento che stiamo vivendo.

Rientra in questa ottica l’iniziativa assunta con l’Università degli Studi di Bari che ha scelto proprio la sede dei dottori commercialisti per far svolgere la seduta autunnale di laurea del corso di laurea in Economia aziendale della sede di Brindisi.

Un gesto più che simbolico che consacra anche gli sforzi che si stanno compiendo da anni a Brindisi per poter aumentare l’offerta universitaria.