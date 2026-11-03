Brindisi ha tutto per brillare, anche online: i consigli di una giovane agenzia del territorio a imprese e professionisti

A Brindisi non mancano le idee: attività storiche, giovani imprenditori, professionisti preparati e locali che raccontano il territorio. Oggi però una buona reputazione passa anche dallo smartphone, ed è lì che molti clienti scelgono a chi affidarsi.

Ne sono convinti i ragazzi di Creative Social Academy, giovane web agency brindisina che con i suoi contenuti ha già fatto raggiungere a personal brand e imprese migliaia, e in alcuni casi milioni, di visualizzazioni. «Gli imprenditori e i professionisti di Brindisi non hanno bisogno di diventare influencer», spiegano. «Hanno bisogno di chiarezza: sapere cosa pubblicare, a chi parlare e come trasformare un like in un cliente che entra dalla porta o prenota un appuntamento».

E per chi vuole iniziare subito, l’agenzia svela qualche piccolo segreto:

La regola dei 3 secondi. Su Instagram e TikTok si decide in un attimo se guardare un video o scorrere oltre. «Le prime parole valgono più di tutto il resto: mai iniziare con “Ciao a tutti”, meglio partire con una domanda o con il risultato finale».

La vetrina che quasi tutti dimenticano. Molti clienti non arrivano dai social, ma da Google Maps. «Un profilo Google aggiornato, con foto vere, orari giusti e risposte alle recensioni, può portare più contatti di un mese di post».

Le persone vendono più dei prodotti. «Un video in cui il titolare spiega perché fa quel lavoro spesso funziona meglio della foto perfetta del prodotto. La gente sceglie le persone di cui si fida».

Il trucco dei numeri. «Ogni social dice cosa funziona: quali contenuti vengono salvati, condivisi o generano messaggi. Basta guardare questi dati una volta al mese per smettere di andare a intuito».

«Molti ci dicono: “Ho provato, i social non funzionano”», raccontano. «Ma è come dire che la palestra non funziona dopo esserci andati due volte».

Per questo Creative Social Academy ha deciso di mettere le proprie competenze a disposizione della città. Agli imprenditori e ai professionisti di Brindisi propone un breve incontro formativo gratuito, su prenotazione. Sarà l’occasione per scoprire strategie e strumenti da applicare subito alla propria attività. «Lo facciamo per Brindisi», spiegano. «Il nostro territorio è pieno di talento e di professionalità che troppo spesso restano nell’ombra, e meritano di essere viste». Per prenotare basta scrivere a info@creativesocialacademy.it indicando nome, attività e numero di telefono.

«Brindisi ha talento da vendere», concludono. «A volte manca solo il modo giusto per raccontarlo».

Chi sono. Creative Social Academy è composta da tre liberi professionisti, ognuno esperto nel proprio campo: *Andrea Fiusco, 32 anni, fondatore, ingegnere del suono e content creator, si occupa di strategia, social media marketing, idee creative e sound design; **Salvatore Gaballo, 30 anni, fotografo e videomaker formato allo IED di Torino; *Alex Vittorio Castellano, 20 anni, web designer e sviluppatore di siti web su misura.