“BRINDISI IDEA 2030 HA INCONTRATO L’ON. D’ATTIS

Mercoledì 07 settembre una delegazione del Movimento Brindisi Idea 2030 ha incontrato l’On Mauro D’Attis.

Dopo una rapida disamina della situazione politica nazionale e della politica locale si è discusso delle problematiche del territorio e del lavoro svolto durante la trascorsa legislatura che ha portato alla firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo grazie al quale la città di Brindisi potrà programmare un futuro migliore.

L’imprescindibile necessità quindi, che il territorio sia adeguatamente rappresentato in Parlamento e possa creare un filo diretto con la futura amministrazione comunale non può non passare attraverso la riconferma dell’On. D’Attis, cosa che poteva non essere scontata come appare allo stato attuale.

La necessità di pianificare il futuro della nostra città e della provincia tutta, attraverso la progettazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’economia e della conseguente crescita occupazionale, richiede l’impegno di tutti affinchè il territorio possa essere adeguatamente rappresentato anche nella prossima legislatura.

A tal fine il Movimento Brindisi Idea 2030 si impegnerà in questa breve ma complicata campagna elettorale a dare pieno sostegno all’On. Mauro D’Attis per la sua riconferma.

Il Portavoce

Valentino MELE