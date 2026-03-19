Brindisi, il 21 Marzo la città diventa “delle Persone”: AIPD chiama a raccolta le realtà del territorio

In occasione della Giornata Mondiale della p ersona con la Sindrome di Down, sabato 21 marzo 2026, l’AIPD di Brindisi promuove un momento d ’incontro, “LA CITTÀ DELLE PERSONE” . Un evento che nasce con l’obiettivo di superare i recinti dell’assistenzialismo per costruire una rete solida tra tutte le realtà che vivono ed animano la città. L’iniziativa, promossa dai ragazzi , dagli operatori e dalle famiglie dell’associazione , punta a coinvolgere non solo il mondo della disabilità, ma tutte le voci spesso lasciate ai margini o che lottano per una qualità della vita superiore: dai movimenti per la ciclabilità e l’ambiente, alle associazioni che si occupano di bambini e anziani, fino ai comitati per il decoro urbano. “Vogliamo dimostrare che la fragilità non è un peso , ma il parametro su cui misurare la civiltà di una comunità”, spiegano gli organizzatori. “Se una strada è sicura per un bambino o accessibile per una persona in carrozzina, è una strada migliore per ogni cittadino. Il 21 marzo vogliamo guardarci in faccia e iniziare a progettare insieme questa città ideale”. Nell ’occasione sar anno presentati i risultati otten uti grazie al progetto “Hello Healthy – Menti e movimento ” . Il progetto ha previsto l’attivazione di laboratori di psicomotricità, logopedia, educazione domiciliare, parent training e attività cognitivo – comportamentali rivolte ai bambini dai 4 agli 11 anni inseriti nei percorsi di autonomia promossi da AIPD Brindisi. I risultati conseguiti dimostrano concretamente quanto sia fondamentale il lavoro svolto dalle associazioni che operano quotidianamente a stretto contatto con le famiglie, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, nonché l’importanza di una reale e mirata integrazione t ra dimensione sociale , sanitaria ed anche ambie ntale. P erché una società sana nasce dall ’ equilib ri o tra le persone e ci ò che le circonda. L’appuntamento è previsto per la mattinata di sabato 21 marzo 2026, dalle ore 10:00, al Parco Cillarese. Durante l’evento si alterneranno momenti istituz ionali , di confronto, laboratori aperti ed attività di sensibilizzazione, con il coinvolgimento attivo di tutti. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare. Si ringrazia il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo .