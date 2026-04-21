Brindisi, il 29 aprile il convegno “La cucina come patrimonio” Percorsi storici e culturali della gastronomia brindisina tra memoria, tradizione e innovazione

Si terrà mercoledì 29 aprile 2026, dalle 16.30 alle 19.00, presso l’ex convento Santa Chiara

di Brindisi, il convegno “La cucina come patrimonio. Percorsi storici e culturali della

gastronomia brindisina tra memoria, tradizione e innovazione”, organizzato dall’Inner

Wheel Club di Brindisi Cristina Cordella e dal Rotary Club Brindisi. L’iniziativa metterà al

centro il valore della cucina come espressione di identità, memoria collettiva e patrimonio

culturale del territorio.

A guidare i lavori sarà un moderatore d’eccezione, il giornalista e studioso di storia locale

Giovanni Membola, la cui presenza impreziosisce ulteriormente il valore culturale

dell’iniziativa.

Il programma prevede interventi di rappresentanti del Club per l’UNESCO di Brindisi, della

Fondazione Dieta Mediterranea, dell’Accademia Italiana della Cucina, di Puglia Expò, del

mondo associativo, culturale e produttivo locale, con approfondimenti dedicati alla tradizione

gastronomica brindisina, alla cucina monastica brindisina del Settecento e ai modelli

alimentari tra Otto e Novecento, grazie al contributo di due illustri studiose: la Dr.ssa Katiuscia

di Rocco e la Prof. Loredana Vecchio Riccardi.

In programma anche letture poetiche di Giampiero Martinese.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il volume “Sapori di casa nostra – Tradizione,

memoria e innovazione in Terra di Brindisi”, legato a una finalità solidale in favore della

Caritas Diocesana e realizzato con il contributo delle socie dei Club promotori, della Prof.

Vecchio, della Dr.ssa Di Rocco e di Ristoratori, Pasticcieri e Mixologist della Città.

Prevista anche la consegna simbolica del libro al Sindaco del Consiglio Comunale dei

Ragazzi, quale segno di trasmissione del patrimonio culinario alle nuove generazioni.