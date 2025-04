Brindisi, importante fulcro dell’ agroalimentare

Visita sul veliero Vespucci, nel pomeriggio, nel porto di Brindisi, del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per un incontro sul tema degli investimenti in agricoltura nel tentativo di stoppare le delocalizzazioni di imprese e aziende che si sono verificate per i costi energetici troppo alti volute fall’Europa per attuare il Grren Deal. “La Puglia in generale ma Brindisi in particolare, e’ tradionalmemte e concretamente votata anche all’agricoltura e per il Governo Meloni questo e’ strategico oltre che fondamentale per il rilancio della filiera dell’ agroalimentare”.