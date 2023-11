“BRINDISI IN BICICLETTA” – DOMANI ALLA KENNEDY LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Brindisi in bicicletta”, il 7 novembre a partire dalle ore 17:30, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “J.F.Kennedy” dell’Istituto Comprensivo “Casale”, presentazione del libro “Istantanee di una vita – Un viaggio lungo tre quarti di secolo”, la biografia di Romeo Tepore con la partecipazione straordinaria degli studenti.

A quattro anni di distanza dall’ultima edizione si riaccende la grande macchina organizzativa di “Brindisi in bicicletta”.

La ASD US ACLI Fausto Coppi, storica organizzatrice del caratteristico Raduno Cicloturistico del Capoluogo Adriatico, ha programmato un ampio progetto costellato da diverse ed importanti tappe di avvicinamento alla XXXVII Edizione dell’evento ciclistico, la cui partenza è prevista proprio in questo mese di novembre, un percorso che inizia dal plesso “J.F.Kennedy” dell’Istituto Comprensivo “Casale” di Brindisi e che culminerà come da tradizione, nel prossimo maggio.

Un inizio segnato proprio dalla scuola e in particolare dagli studenti, come da volontà di Romeo Tepore, fondatore dell’associazione Fausto Coppi, decano del ciclismo brindisino,figura storica della città e, soprattutto, papà di “Brindisi in Bicicletta”, organizzata instancabilmente per 36 edizioni sparse in oltre cinque decenni con il pensiero rivolto sempre ai più giovani.

Il primo appuntamento ideato e organizzato in collaborazione proprio con l’Istituto Comprensivo “Casale” sarà caratterizzato dalla presentazione del libro “Istantanee di una vita – Un viaggio lungo tre quarti di secolo”, biografia di Romeo Tepore, in programma martedì 7 novembre 2023 a partire dalle ore 17:30 presso l’Aula Magna del plesso “J.F.Kennedy” in via Primo Longobardo, 2, alla presenza della Dirigente Scolastica Mariavittoria Caprioli, dell’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Lidia Penta, dell’autore dell’opera Nico Lorusso, del Presidente della ASD US ACLI “Fausto Coppi” Cosimo D’Angelo e con la straordinaria partecipazione dei Presidenti e degli Assessori all’Ambiente dei Consigli di Circoscrizione delle classi della scuola Secondaria di Primo Grado.

Grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica che ha creduto sin da subito nelle potenzialità del progetto, una delegazione degli organizzatori avrà la possibilità di incontrare gli studenti per dialogare su “Brindisi in bicicletta”, per poi dare libero sfogo alla creatività di ciascuno di essi nella preparazione di elaborati e lavori artistici con il supporto dei docenti resisi disponibili. Questi ultimi saranno protagonisti non solo della serata, ma avranno un importante ruolo nel percorso di avvicinamento al raduno cicloturistico del 2024, ruolo che sarà svelato nel corso dell’incontro.

Un sicuro ausilio per le attività che gli studenti svolgeranno nella circostanza sarà il contenuto storico-culturale di “Istantanee di una vita – Un viaggio lungo tre quarti di secolo” di cui una copia sarà donata proprio alla scuola brindisina e che, inoltre, nelle pagine iniziali, riporta le riflessioni del Primo cittadino di Brindisi Riccardo Rossi, del giornalista Antonio Celeste e dell’Arbitro Internazionale di Calcio Marco Di Bello. Nella prefazione che precede il primo capitolo Nico Lorusso spiega: “Tra queste pagine scoprirete quelle istantanee che hanno caratterizzato la sua vita. Ma questa volta non si tratta di foto, benché Romeo, da buon appassionato, abbia dedicato gran parte del suo tempo ad immortalare scorci, momenti e monumenti della sua città, quelli di una Brindisi che fu. Qui, con una punta di discrezione per la famiglia, ci regala un altro tipo di istantanee, quelle impresse nei suoi ricordi, nelle sue esperienze personali, nelle emozioni provate lungo tutta la sua esistenza.”