Brindisi in crisi – E se “Puglia Sviluppo” aprisse uno sportello in città?

Il territorio brindisino versa in condizioni drammatiche, con crisi aziendali che stanno rendendo gravissima la crisi economica ed occupazionale.

A Roma, grazie all’iniziativa assunta a suo tempo dai parlamentari D’Attis e Battilocchio, il tavolo sulla decarbonizzazione (presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha lanciato una manifestazione di interesse per verificare se e quanti sono i possibili nuovi imprenditori pronti ad investire a Brindisi, anche grazie alla annunciata sottoscrizione di un accordo di programma ed alla nomina di un commissario di governo per accelerare gli iter burocratici.

In questo contesto, anche la Regione Puglia è chiamata a fare la sua parte. E non sarebbe male, ad esempio, che si partisse dall’apertura di uno sportello di “Puglia Sviluppo” per incentivare e sostenere le iniziative imprenditoriali. Una richiesta che dovrebbe partire forte dal territorio.