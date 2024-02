Carnevale a Brindisi. Una grande festa

Grande festa a Brindisi per l’ultima domenica di Carnevale. Tanta gente in piazza Vittoria e sul lungomare. Due le iniziative che erano programmate una dal Comune di Brindisi, con uno spettacolo per i bambini in piazza Vittoria, e l’altra organizzata dai commercianti sul lungomare con le maschere veneziane.