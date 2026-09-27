Brindisi in lutto per la morte di Pierpaolo Delle Grottaglie e di Salvatore Antonaci

Il primo era di Brindisi, aveva 39 anni, e si chiamava Pierpaolo Delle Grottaglie. Il secondo aveva 44 anni, Salvatore Antonaci, originario di Francavilla Fontana ma residente a Brindisi. Hanno perso la vita oggi, con le loro moto, in un incidente verificatosi nei pressi di Santa Cesarea Terme. Al momento non si conosce la dinamica dell’accaduto. Srta di fatto che quando gli automobilisti dui passaggio li hanno visti stramazzare al suolo hanno chiamato il 118, ma all’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Nel capoluogo Pierpaolo era molto conosciuto e svolgeva attività professionale presso lo studio Antonucci.

Ai suoi genitori le condoglianze del nosytro direttore e della redazione di Brindisi Time.