BRINDISI – INIZIATIV A DELLA CGIL SU ENERGIA E CONVERSIONE CENTRALE CERANO

Incontro questa mattina presso il Salone Cgil in via S. Giovanni Bosco, a Brindisi, con

Andrea Lovisetto del Dipartimento elettrico-gas-acqua della FILCTEM CGIL Nazionale. Si e’ parlato di transizione energetica e riesame del

Piano Nazionale Italiano Energia e Clima, con gli obiettivi di produrre i

2/3 del fabbisogno energetico da fonte rinnovabile al 2030, attraverso le opportunità del PNRR.

Ma anche di rivoluzione verde e transizione ecologica, impianti di idrogeno verde,

consolidamento la trasformazione della rete elettrica nazionale.

Il contesto produttivo della Centrale ENEL di Brindisi con la prevista dismissione al

2025 dei 3 Gruppi a carbone. C’e’ la richiesta al Governo di confermare e impegnare

ENEL a realizzare l’impianto a gas già autorizzato nel perimetro della Centrale di Cerano per trasformare il sito in un Polo industriale integrato dell’energia,

rafforzando la consolidando la vocazione industriale del nostro territorio di Brindisi.