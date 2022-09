BRINDISI – INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO AL LICEO MARZOLLA

Inizio dell’anno scolastico al Marzolla

Iniziata l’avventura il 12 settembre con l’appello e l’accoglienza nel cortile della scuola: buona la prima! Dopo l’incertezza della vista di volti nuovi e la ricerca con lo sguardo di visi conosciuti, si è passati all’opera: lettura delle regole di comportamento da seguire a scuola in funzione dell’andamento endemico del Covid 19, meno restrittive di quelle dell’anno scorso; poi socializzazione delle proprie idee, aspettative, scuola e comune di provenienza. Si è provato a dire chi si è, in un gioco nel quale anche i docenti hanno giocato a carte scoperte. Perché la scuola è incontro di persone diverse, portatrici di bisogni, ma anche donatrici di fantasia, intelligenza, umanità. A seguire, la visione di un cortometraggio e il dibattito, perché il corto “Butterfly Circus” invitava da sé a scoprire che le competenze sono più importanti delle incompetenze e che nel mondo ognuno, nella sua diversità, ha un posto.

Oggi Regolamento d’Istituto e PTOF, presentati dalle Funzioni Strumentali, questionario sugli stili di apprendimento, ma soprattutto l’incontro di alunni e genitori accompagnatori con il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, sempre pronta ad incoraggiare gli studenti, ad infondere entusiasmo nell’affrontare le sfide, a far sentire agli studenti, sin dal primo giorno, che la scuola è luogo di confronto e di dialogo, presidio di democrazia, laboratorio di idee. Ci si è soffermati a dialogare sull’offerta formativa, sull’importanza dell’ascolto delle istanze e dei bisogni degli studenti, sulla validità, come esempio educativo e testimonianza per i ragazzi, di una proficua sinergia tra la scuola e le famiglie. Il saluto e il benvenuto da parte delle studentesse già frequentanti da qualche anno, Marilù Sagliocco e Daria Lanzilotti, hanno infuso fiducia e serenità ai nuovi arrivati. Per adesso, buona la prima. Si va in classe con animo sereno.