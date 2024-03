Brindisi, la bilateralità come opportunità di crescita del territorio

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’ottimo risultato prodotto dall’ultimo bando dell’Ente Bilaterale del Terziario in tema di contrasto all’inflazione, che ha previsto una misura complessiva di circa 100mila euro per un contributo di 150 euro a beneficiario. Sono pervenute oltre 700 domande, per cui terminata l’istruttoria, si provvederà nei prossimi giorni alla materiale erogazione del contributo agli impiegati nel settore del terziario che ne rispettano i requisiti”.

E quanto dichiarato da Luigi Spinzi, Presidente dell’Ebiter Brindisi, che parla di “un risultato importante di un Ente nato solo quattro anni fa e che ha centrato finora gli obiettivi statutari. Questa misura si aggiunge alle precedenti in tema di sostegno al reddito e formazione che hanno permesso di far conoscere l’ente e favorire l’iscrizione di nuove imprese.”

La bilateralità rappresenta una essenziale forma di partecipazione e un patrimonio da salvaguardare per sensibilizzare sempre più le lavoratrici e i lavoratori verso i vantaggi derivanti dal welfare contrattuale e, in quest’ottica, gli organismi dell’ente bilaterale di Brindisi hanno lavorato in forte sinergia, da una parte Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e dall’altra Confcommercio, permettendo la conoscenza e la diffusione dell’Ente in forma capillare fra lavoratori e imprese.

“Il sistema bilaterale costituisce un importante fattore di potenziamento e miglioramento delle relazioni sindacali e di stimolo al confronto – annota ancora il Presidente Spinzi – e rappresenta, quindi, una conquista contrattuale che offre, in modo indiretto, un fondamentale sostegno ai salari, specialmente in una fase delicata in cui il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori è messo a dura prova.”

La prima misura fu varata nel periodo della pandemia, per sostenere interventi straordinari volti al riconoscimento di contributi di solidarietà per i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ed interessati da sospensione della propria attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19.

Tutte le misure adottate dall’Ebiter Brindisi integrano i numerosi interventi dell’Ebinter nazionale in tema di conciliazione tempi di vita e lavoro, genitorialità, e welfare in generale, ribadendo ancora una volta come la bilateralità costituisca una scelta vincente a sostegno di lavoratori e imprese del settore su cui ha notevolmente impattato la crisi pandemica.

Non trascurabile è poi il lavoro svolto dall’Ebiter Brindisi in tema di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare e formazione professionalizzante ed alle aziende che hanno scelto di essere affiancate nei propri percorsi formativi, oltre ai corsi specifici obbligatori vengono offerti quelli dedicati alla crescita delle varie competenze dei lavoratori del settore terziario.

“L’ente brindisino crede molto nel valore della formazione – prosegue Luigi Spinzi – mentre le misure volte al sostegno del reddito hanno un effetto temporaneo, per quanto in alcuni casi di vitale importanza, gli investimenti nella formazione puntano a creare un processo virtuoso di crescita futura sia per i lavoratori che per le imprese”.

Per i lavoratori i vantaggi riguardano sia la sfera personale sia lavorativa.

Attraverso i corsi di formazione dedicati, infatti, essi hanno la possibilità di migliorare le competenze tecniche connesse alla loro occupazione ma anche competenze trasversali (soft skills), che esulano dal campo prettamente professionale e che vanno a sedimentarsi nell’area dell’attitudine e della personalità del collaboratore inteso come individuo.

“Dal lato delle imprese la formazione procura poi diversi vantaggi come incremento della competitività, poiché consente ai collaboratori di rimanere sempre aggiornati sugli ultimi cambiamenti del contesto lavorativo in cui operano; aumento della produttività, come diretta conseguenza dell’aumento delle hard e soft skills; maggiore fidelizzazione dei lavoratori che, grazie ai corsi di formazione, si sentono valorizzati come professionisti; diminuzione del turnover.”

Capitalizzando gli ottimi risultati conseguiti finora dall’Ebiter Brindisi, conclude il presidente Luigi Spinzi “guardiamo con fiducia al futuro, puntando al consolidamento del rapporto sinergico imprese – organizzazioni sindacali, come fulcro per la crescita di questo territorio.”