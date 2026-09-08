Brindisi, la CGIL: «Servono scelte

concrete per il futuro della città»

Di Cesare: «Meno annunci, più confronto su lavoro, salute e

sviluppo»

La festa dei Santi Patroni di Brindisi è divenuta un’occasione di

riflessione sulle condizioni reali in cui versa la città e lo dobbiamo,

in particolar modo, al forte appello del vescovo Intini, un monito

che dovrebbe scuotere tutte le coscienze di chi ha a cuore il bene

di Brindisi e delle sue comunità.

La notte avvolge le periferie urbane ed umane, alimenta le paure e

le angosce delle solitudini, condiziona la speranza di costruzione di

un mondo migliore, imprigiona i sogni, i bisogni e le aspettative di

giovani, lavoratrici e lavoratori, pensionati.

La notte è anche occasione di riflessione, meditazione,

condivisione, in attesa di un’alba che riporti luce e speranza.

Le metafore, però, si scontrano con la realtà dei fatti e con la

condizione materiale in cui versano i cittadini, che richiede

impegno, unità di intenti e lavoro quotidiano per il bene comune.

Da questo punto di vista, il discorso del sindaco Marchionna appare

deludente, poiché condizionato dalla malattia degli annunci e della

propaganda.

Non possiamo dimenticare il percorso complesso, ricco di incognite

e ritardi, pieno di inciampi e colpi di scena, che sta condizionando

la transizione energetica di Brindisi, con le crisi industriali più

devastanti del Mezzogiorno, dalla centrale di Cerano al

petrolchimico, che, insieme alla siderurgia di Taranto, rischiano di

cancellare una vasta rete di piccole e medie imprese del sistema

degli appalti, con migliaia di lavoratori, a causa della mancanza di

una politica industriale.

Non è sufficiente dire «parlerò con Eni» o sollecitare il commissario

straordinario per l’Accordo di Programma.

Certo, sarebbe interessante conoscere i progetti presentati alla ZES

da oltre 100 imprese tra Fasano e Brindisi, così come sarebbe

opportuno entrare nel merito dei tanti progetti richiamati che

dovrebbero cambiare il volto della città e la qualità della vita, con

ricadute occupazionali considerevoli.

Manutenzione di scuole e palestre, verde pubblico, rigenerazione

dei quartieri Sant’Elia e Perrino, riqualificazione del Parco

Buscicchio, restauro del capannone ex Montecatini: insomma, una

serie di progetti che dovrebbero alimentarsi attraverso le

compensazioni da parte delle imprese che operano sul territorio,

con importi annunciati per oltre 35 milioni di euro.

Se si vuole dare un segnale di luce, si riparta dal corretto rapporto

tra ambiente, sviluppo e lavoro, dalla centralità della salute e dalla

sicurezza intesa a 360 gradi, investendo ancora di più in

prevenzione, servizi sociali, formazione e cultura.

Su tutto questo sarebbe auspicabile un confronto con le parti

sociali, a partire dalle organizzazioni sindacali.

Brindisi 8.9.2026

Massimo Di Cesare

Segretario generale