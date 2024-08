Brindisi – La Giunta ha approvato il fabbisogno del personale 2024/2026

La Giunta comunale, con provvedimento in data odierna, su proposta del Sindaco e dell’Assessore al Personale Daniela Maglie, ha approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026.

L’atto di programmazione, suscettibile di aggiornamento annuale, giunge al termine di una istruttoria che ha tenuto in considerazione le istanze tecniche dei Dirigenti comunali e il confronto con le organizzazioni sindacali nonché il monitoraggio quotidiano delle carenze degli uffici.

Atto perfettibile ovviamente, ma frutto di un non facile sforzo e di una tenace volontà politica, per coniugare in maniera equilibrata, le esigenze operative dell’Ente con le scarse risorse che un Comune in predissesto può destinare alla spesa del personale.

I numeri: 21 assunzioni per l’anno 2024, tra cui 5 istruttori di Polizia Locale, concretizzando l’impegno assunto in Consiglio comunale, 4 architetti/ingegneri, 3 stabilizzazioni di personale tecnico già a tempo determinato, 2 funzionari amm.vo/contabili, 1 informatico, 1 avvocato, 5 istruttori amm.vo/contabili.

Si sottolinea, poi, la concretizzazione nel 2025 di un impegno politico sempre declamato ma non realizzato, della trasformazione a tempo pieno del rapporto di n.6 operatori (ex LSU) e l’incremento orario a 30 ore per ulteriori 34 operatori (ex LSU).

L’operatività del provvedimento, poiché Comune in predissesto, soggiace all’approvazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, ritenendo che l’equilibrio e la razionalità che lo caratterizza, siano un ottimo viatico per l’approvazione in tempi stretti senza osservazioni.

Infine, si rammenta che l’Amministrazione comunale ha partecipato all’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Programma nazionale di Assistenza tecnica per la Coesione 2021-2027, richiedendo n.20 unità tecnico/amministrative, con onere a carico dello Stato.

Il programma proposto dal Comune di Brindisi ha ottenuto l’approvazione nei termini richesti.