BRINDISI – LA PARATA DISNEY PRONTA A INVADERE IL CENTRO STORICO

Il clima della festa si accende e i più piccoli diventano protagonisti. In arrivo un’invasione gioiosa e colorata di mascotte e personaggi Disney. Appuntamento con la parata “Street Magic Fantasy” domani, domenica 10 dicembre, dalle ore 18.30 con partenza da piazza Cairoli. Una sfilata festosa dedicata ai più piccoli, che potranno vedere e incontrare dal vero i personaggi dei cartoon preferiti.

“Street Magic Fantasy” si prepara a portare per le vie del centro una carovana di supereroi, principesse e miti della tv e dei fumetti, in tutto venti tra cui Masha e Orso, Topolino e Minnie, Paperino, Pippo, Cenerentola, Winnie the Pooh, Biancaneve, Frozen, Rapunzel, Spiderman, Hulk e la Bella e la Bestia, che sfileranno e balleranno con la Christmas Street Band in testa, per un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione per ritrovarsi poi tutti insieme in piazza per scattare i selfie-ricordo. Grandi e bambini saranno proiettati in un clima di festa, mentre i personaggi Disney coinvolgeranno il pubblico in una magica atmosfera di allegria e divertimento.