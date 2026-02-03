Brindisi, la solidarietà dei Lions in tavola: oltre 180 pasti alla Caritas

Si è svolta oggi con straordinario successo e profonda partecipazione la giornata di solidarietà promossa dal Lions Club Brindisi presso la mensa della Caritas Diocesana. L’iniziativa ha permesso di offrire un pasto caldo a oltre 180 persone in stato di necessità, segnando un momento di forte coesione per l’intera comunità brindisina.

​L’evento rappresenta il coronamento concreto della raccolta fondi realizzata attraverso lo spettacolo del Giudice Salvatore Cosentino, dal titolo “Di sana e robusta Costituzione”. I valori di dignità e solidarietà sanciti dalla nostra Carta Costituzionale sono stati tradotti oggi in un’azione di servizio diretto sul territorio, grazie alla sinergia operativa con la Parrocchia San Francesco (Quartiere La Rosa) e la Caritas.

​A dare ulteriore prestigio e valore istituzionale alla giornata è stata la visita del Dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi. Il Direttore ha voluto presenziare durante lo svolgimento del servizio, intrattenendosi con i soci Lions e i volontari, esprimendo parole di vivo apprezzamento per l’organizzazione e per l’alto valore sociale dell’iniziativa, che coniuga il benessere della persona alla rete di assistenza cittadina.

​”Siamo profondamente orgogliosi del risultato odierno”, hanno dichiarato i rappresentanti del Lions Club Brindisi. “Servire oltre 180 pasti e ricevere la gratitudine sincera dei nostri ospiti è la testimonianza più bella del nostro motto ‘We Serve’. La presenza del dott. De Nuccio ci onora e conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra associazionismo e istituzioni sanitarie per sostenere le fasce più fragili della popolazione.”

​La giornata si è conclusa con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, rafforzando l’impegno dei Lions nel continuare a promuovere progetti che mettano al centro la solidarietà e la cura del prossimo nel territorio brindisino.