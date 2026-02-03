Brindisi, la solidarietà dei Lions in tavola: oltre 180 pasti alla Caritas

Si è svolta oggi con straordinario successo e profonda partecipazione la giornata di solidarietà promossa dal Lions Club Brindisi presso la mensa della Caritas Diocesana. L’iniziativa ha permesso di offrire un pasto caldo a oltre 180 persone in stato di necessità, segnando un momento di forte coesione per l’intera comunità brindisina.
L’evento rappresenta il coronamento concreto della raccolta fondi realizzata attraverso lo spettacolo del Giudice Salvatore Cosentino, dal titolo “Di sana e robusta Costituzione”. I valori di dignità e solidarietà sanciti dalla nostra Carta Costituzionale sono stati tradotti oggi in un’azione di servizio diretto sul territorio, grazie alla sinergia operativa con la Parrocchia San Francesco (Quartiere La Rosa) e la Caritas.
A dare ulteriore prestigio e valore istituzionale alla giornata è stata la visita del Dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi. Il Direttore ha voluto presenziare durante lo svolgimento del servizio, intrattenendosi con i soci Lions e i volontari, esprimendo parole di vivo apprezzamento per l’organizzazione e per l’alto valore sociale dell’iniziativa, che coniuga il benessere della persona alla rete di assistenza cittadina.
”Siamo profondamente orgogliosi del risultato odierno”, hanno dichiarato i rappresentanti del Lions Club Brindisi. “Servire oltre 180 pasti e ricevere la gratitudine sincera dei nostri ospiti è la testimonianza più bella del nostro motto ‘We Serve’. La presenza del dott. De Nuccio ci onora e conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra associazionismo e istituzioni sanitarie per sostenere le fasce più fragili della popolazione.”
La giornata si è conclusa con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, rafforzando l’impegno dei Lions nel continuare a promuovere progetti che mettano al centro la solidarietà e la cura del prossimo nel territorio brindisino.