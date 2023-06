“BRINDISI, LA STORIA DEL MARE”, UN INTERESSANTE INCONTRO SOCIO-CULTURALE

Presso la Casa del Turista, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro socio-culturale sul tema “Brindisi, la storia del mare”, organizzato dall’Associazione Nazionale per la lotta contro le malattie cardiovascolari “Brindisi Cuore”. Sono intervenuti: il dott. Paolo Panunzio, Presidente Associazione “Brindisi Cuore” e il dott. Gianfranco Ignone, già Direttore dell’U. O. C. di Cardiologia dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi e Presidente Comitato Tecnico-Scientifico dell’Associazione “Brindisi Cuore”. Ha relazionato sull’argomento il prof. Giacomo Carito, Presidente Sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia, che, prendendo spunto dal suo libro “Brindisi, la storia del mare”, ha proposto un interessante viaggio nei vari secoli per analizzare le evoluzioni e le trasformazioni del bellissimo porto di Brindisi. Un excursus storico che ha affascinato i presenti con informazioni uniche. “Dal mare e sul mare, del resto, si è definita nei millenni l’identità della città che volle i suoi fondatori giunti sul dorso di un delfino quasi a indicarne le perenni potenzialità”. La città di Brindisi senza il mare sarebbe inconcepibile. Senza il porto, probabilmente, non avremmo avuto la città ed è opportuno ricordare che il porto è stato, per le produzioni agricole delle nostre campagne, la via privilegiata per l’export nei secoli. L’ampia ed esaustiva relazione è stata arricchita da interessanti diapositive che hanno contribuito ad illustrare il porto nelle varie evoluzioni attraverso i secoli. Anna Consales