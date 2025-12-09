Brindisi laboratorio di innovazione territoriale: la pianificazione urbanistica motore di sviluppo economico – evento promosso da ANCE Brindisi e Confindustria Brindisi presso la sede di Confindustria

La pianificazione urbanistica come motore di sviluppo per il territorio. È questo il tema al centro dell’incontro promosso da ANCE Brindisi e Confindustria Brindisi, in programma l’11 dicembre 2025 alle ore 15.30 presso la sede di Confindustria (Corso Garibaldi 53, 7° piano).

L’iniziativa inaugura un percorso periodico di confronto che le due Associazioni di categoria intendono portare avanti in modo continuativo e, ove possibile, itinerante sul territorio provinciale, così da coinvolgere tutte le aree e gli attori istituzionali e produttivi interessati.

Si tratta quindi di un primo momento di confronto che si inserisce in un momento di rinnovata attenzione sul fronte normativo: con il recente disegno di legge contenente la “delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni”, si apre infatti una nuova stagione per il settore. Un primo passo verso la revisione complessiva del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), mentre in Puglia prenderà forma anche la nuova legge urbanistica regionale.

In questo scenario di trasformazione, ANCE e Confindustria, in qualità di corpi intermedi, confermano la loro disponibilità a contribuire fattivamente al processo riformatore.