BRINDISI -L’ADDIZIONALE IRPEF AUMENTERA’ DEL 50%

La situazione finanziaria in cui versa il Comune di Brindisi è ben nota ed impone scelte impopolari. E’ esattamente ciò che accadrà la prossima settimana, quando il Consiglio Comunale approverà (sicuramente con i soli voti della maggioranza) l’aumento dell’addizionale comunale Irpef, portando la tassazione dall’attuale 0,8% all’1,2%, cioè il massimo consentito dalla legge come misura per favorire il riequilibrio finanziario.

Saranno esentati, come in passato, solo coloro che hanno un reddito annuo inferiore ai diecimila euro. In pratica, l’attuale Amministrazione sta mettendo mano ai provvedimenti già assunti dal precedente Consiglio comunale nel marzo scorso. Il tutto, con l’obiettivo di introitare 3.100.000 euro in più di addizionale.