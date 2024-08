Brindisi – L’Ass. Livia Antonucci ha avviato una ricognizione di parchi e aree verdi

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi Livia Antonucci ha avviato una ricognizione dei parchi e delle aree attrezzate a verde pubblico. L’obiettivo è di verificare lo stato in cui si trovano, sia in termini di strutture dedicate ai più piccoli ed agli anziani che dal punto di vista strutturale.

Nel corso della prima giornata dedicata ai sopralluoghi (durante la quale l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci è stata accompagnata dal funzionario comunale del settore, dott. Enzo Carella) sono stati riscontrati problemi e carenze che richiedono un graduale ma progressivo intervento dell’Amministrazione Comunale.

“Oggi abbiamo visitato parchi ed aree verdi – ha affermato l’Ass. Antonucci – in diversi quartieri cittadini ed in molti casi la condizione di degrado è ben visibile. A questo si aggiunge che per la raccolta dei rifiuti e la potatura del verde ci sono aree di competenza della Bms ed altre di competenza dell’Avr e tra le due società il dialogo non è ottimale, a tal punto da far registrare difficoltà nel rigoroso svolgimento dei rispettivi ruoli.

Una circostanza su cui gli uffici dell’Assessorato stanno già intervenendo perché si effettuino gli interventi più urgenti. Tra questi vi è il piccolo parco di via Modigliani (nel rione Sant’Elia) dove nelle prossime ore verrà effettuato un intervento radicale di pulizia da parte di Avr. Nei prossimi giorni, invece, pianificheremo attività compatibile con le ristrettezze del bilancio comunale, tra cui la sostituzione di giostre dedicate ai bambini”.