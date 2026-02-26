Brindisi – L’avv. Di Bello nuovo Vice Sindaco. Entrano in Giunta anche Vantaggiato e De Maria

Il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna non ha inteso continuare il tira e molla con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ed alla fine ha deciso di procedere ugualmente con il rimpasto in Giunta. Ricevuta poco prima delle ore 12 la lettera di dimissioni dell’assessore Pisanelli (l’assessore Tedesco si era già dimessa nei giorni scorsi), ha firmato la nomina dell’avvocato Fabio Di Bello (di area FDI, uno stimato professionista brindisino) a Vice Sindaco, con delega all’Urbanistica. Entrano in Giunta anche Maria Lucia Vantaggiato (FDI, con delega alla Pubblica Istruzione) e Giuseppe De Maria per conto del gruppo Luperti, con delega alle Attività Produttive). Costretti a fare un passo indietro i Moderati che comunque conservano un posto di vice presidente della Società Trasporti Pubblici (con il dott. Dagnello) ed un posto di consigliere nel consiglio di amministrazione del Consorzio di Torre Guaceto (con Giampiero Epifani).