Brindisi, l’Oratorio Salesiano si fa Palcoscenico: al via i preparativi per “Forza Venite Gente” – 18 e 19 Aprile – Teatro Don Bosco

Brindisi, l’Oratorio Salesiano si fa Palcoscenico: al via i preparativi per “Forza Venite Gente” – 18 e 19 Aprile ore 20.30 – Teatro Don Bosco

I giovani brindisini si preparano a portare in scena la vita di San Francesco. Non solo uno spettacolo, ma un percorso di crescita e comunità.

BRINDISI – C’è un fermento speciale tra le mura dell’Oratorio Salesiano di Brindisi. Tra i corridoi dove solitamente risuonano i rimbalzi dei palloni e le grida gioiose dei ragazzi, da qualche settimana si avvertono note musicali familiari e battute recitate a memoria. Il motivo? La macchina organizzativa del nuovo musical è ufficialmente partita: la comunità si prepara a mettere in scena “Forza Venite Gente”, lo storico capolavoro che narra la vita di San Francesco d’Assisi.

Un’eredità di gioia e fede.

Scegliere “Forza Venite Gente” non è un caso. L’opera, che ha debuttato negli anni ’80, continua a essere un pilastro del teatro musicale religioso per la sua capacità di unire profondità spirituale e leggerezza popolare. L’Oratorio Salesiano, fedele al carisma di Don Bosco che vedeva nel teatro e nella musica strumenti educativi fondamentali, ha deciso di coinvolgere giovani e meno giovani in questa sfida artistica.

“Il teatro per noi non è solo esibizione, ma un modo per ‘stare insieme’ con uno scopo alto,” spiegano gli organizzatori. “Vedere i ragazzi studiare la figura di Francesco, la sua umiltà e il suo amore per il creato, è il vero successo dell’iniziativa.”

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Il “Dietro le Quinte” di una Comunità

La preparazione dello spettacolo è un vero e proprio cantiere di talenti che coinvolge tutta la famiglia salesiana:

* I Protagonisti: Attori e cantanti dilettanti che, con grande impegno, si misurano con ruoli iconici come quello di Francesco, di Chiara e del burbero ma amatissimo Pietro di Bernardone.

• Le Maestranze: Un gruppo di volontari, genitori e animatori è già al lavoro per la realizzazione delle scenografie e dei costumi, rigorosamente fedeli allo spirito di povertà e letizia francescana.

• Il Corpo di Ballo: Le coreografie, che animeranno i momenti più celebri come “La Luna” o “Il Lupo di Gubbio”, vedono protagonisti i gruppi giovanili dell’oratorio.

Più di un semplice spettacolo

In una città che ha sempre più bisogno di centri di aggregazione sani, l’attività dell’Oratorio Salesiano si conferma un faro. Mettere in scena la storia del Poverello d’Assisi oggi significa lanciare un messaggio di pace, fraternità e rispetto per la natura, temi quanto mai attuali.

L’appuntamento con il debutto il 18 Aprile si preannuncia già come un evento imperdibile per la cittadinanza brindisina; i biglietti infatti sono andati a ruba in poco tempo tanto da indurre gli organizzatori a programmare una replica per il 19 Aprile.

L’invito contenuto nel titolo è già rivolto a tutti. Forza, venite gente!