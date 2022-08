BRINDISI – LUPERTI (MRS): IL VICE SINDACO BRIGANTE ABBIA LA SENSIBILITA’ DI SOSPENDERSI FINO AL 25 SETTEMBRE

Complice un sindaco che ha fatto del silenzio il suo unico vangelo, a Palazzo di Città di Brindisi accade proprio di tutto. Nessuno si è preoccupato, infatti, di far notare alla vice sindaca Tiziana Brigante che il suo ruolo non è compatibile (quantomeno dal punto di vista etico) con quello di candidato alle prossime elezioni politiche.

Oggi, poi, abbiamo appeso dalla stampa che la stessa Brigante incontrerà i lavoratori della Brindisi Multiservizi. Il tutto, in piena campagna elettorale e con la sua pubblicità elettorale che campeggia sui social.

In passato chi si è candidato ha avuto la sensibilità di autosospendersi da ruoli amministrativi, mentre adesso pare che le regole non si rispettino più e valgano solo per gli altri.

E tutto questo accade nel silenzio generale, a partire da quello del sindaco Riccardo Rossi che avrebbe il compito di intervenire per evitare queste situazioni a dir poco imbarazzanti.

Lino Luperti – Movimento Regione Salento