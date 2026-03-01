Brindisi, maggioranza nel caos: serve una svolta. Il M5S raccoglie l’appello a “fare qualcosa”

Le parole pronunciate in Consiglio comunale da esponenti della stessa maggioranza certificano ciò che denunciamo da tempo: a Brindisi non c’è più una guida politica.

Non si tratta di fisiologica dialettica, ma di una crisi evidente, profonda e ormai pubblica.

Quando consiglieri di maggioranza arrivano a:

•mettere in discussione l’operato del Sindaco

•denunciare divisioni interne

•parlare apertamente di fiducia tradita

significa che il problema non è episodico. È strutturale.

Una maggioranza che litiga in aula, che si divide nelle commissioni, che fatica persino ad attuare atti votati all’unanimità, è una maggioranza che non governa. Sopravvive.

Nel frattempo, la città resta ferma.

È in uno stato di paralisi che non può attendere oltre.

In questo contesto, non possono passare inosservate le parole di Oreste Pinto, che ha parlato apertamente di “accanimento terapeutico” e ha lanciato un appello chiaro: così si muore, facciamo qualcosa.

Noi quell’appello lo raccogliamo.

Ma lo diciamo con chiarezza:

questa esperienza amministrativa è arrivata al capolinea.

Per questo il Movimento 5 Stelle insiste nella richiesta di dimissioni di questa amministrazione, una richiesta che portiamo avanti da tempo e che oggi trova conferma nelle stesse parole della maggioranza.

Restituire la parola ai cittadini è l’unica strada possibile.

Saranno i brindisini a decidere se:

•continuare con questa amministrazione di centrodestra, confermandola

•oppure scegliere un’alternativa credibile, che il Movimento 5 Stelle propone da anni con coerenza

Serve:

•rispetto delle istituzioni e degli atti del Consiglio

•una guida politica autorevole e coerente

•un bilancio fondato su entrate reali e scelte strutturali

•una visione di città fondata su competenze, trasparenza e sviluppo

Brindisi merita di più.

E il tempo delle attese è finito

M5S Brindisi.