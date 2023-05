BRINDISI. MARCHIONNA: “CON IL CIS IN ARRIVO DECINE DI MILIONI IN CITTÀ, MERITO DEL CENTRODESTRA”

Dichiarazione del candidato sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.

“Con il Contratto istituzionale di Sviluppo, Brindisi potrà contare su 52 milioni di euro di investimenti per recuperare l’ex Collegio Tommaseo, valorizzare l’isola di Sant’Andrea e mettere in sicurezza il litorale nord. Tutto ciò è stato possibile grazie al parlamentare Mauro D’Attis e all’ex ministro Mara Carfagna e conferma quanto sia importante avere delle giuste sponde a Roma per ottenere risultati per la nostra città. Non è un caso che con il governo Conte II, tutti i soldi finissero a Taranto per mano del tarantino Mario Turco, braccio destro di Conte e attuale vice-presidente del M5s. In quella fase, brindisini e leccesi non videro un solo centesimo.Noi vogliamo che Brindisi diventi realmente turistica, valorizzando gli interventi del Cis con una pianificazione di grandi investimenti sulla costa. Per farlo, però, è fondamentale avere una visione orientata allo sviluppo e un Governo al proprio fianco”.