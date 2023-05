BRINDISI. MARCHIONNA: “CON NOI GRANDI AZIENDE SARANNO PROTAGONISTE DEL RILANCIO ECONOMICO”

Nota del candidato sindaco di Brindisi Pino Marchionna.



“Anni di rapporti interrotti, di comunicazioni inesistenti e zero collaborazione: è così che il Pd ha condannato Brindisi all’isolamento, mettendo da parte ogni forma di dialogo con le imprese. Eppure, nella nostra città esistono grandi gruppi aziendali che sono un valore inestimabile per la nostra economia e un’amministrazione seria sa quanto bene possa fare valorizzare queste realtà per produrre occupazione e benessere. Ecco, con noi alla guida di Brindisi si riprenderà il filo del dialogo e le grandi aziende saranno protagoniste del cambiamento: abbiamo in mente un piano di investimenti nell’ambito di un articolato programma di riconversione industriale. Valorizzare il legame con gli operatori economici significa disegnare insieme un segmento produttivo che sia ecocompatibile e rispettoso delle vocazioni del nostro territorio. Non è pleonastico, in questo corposo programma che intendiamo portare avanti, ribadire l’importanza del supporto del governo nazionale. L’esecutivo sarà determinante in questo processo di rilancio economico e di sicuro ci sarà accanto, esattamente come sta facendo in questi giorni con tanti autorevoli esponenti che si stanno recando a Brindisi per sostenere la nostra campagna elettorale, nella piena condivisione degli obiettivi”.