BRINDISI – NASCE L’ASSOCIAZIONE “IMMAGINA BRINDISI”

Nella giornata di lunedì 25 settembre presso la propria sede in via Giordano Bruno ( angolo via Mazzini) N° 21, ha avuto luogo una riunione dell’associazione IMMAGINA BRINDISI alla presenza del Presidente Giovanni Picardi e dell’ addetto stampa Giovanni Calo’; scopo della riunione è stato un incontro con alcuni esponenti associazioni legate al contesto ambientale per attivare un proficuo confronto circa le numerose e ataviche questioni riguardanti la situazione ambientale nella nostra città.

Venendo ai dettagli, ci si è confrontati in particolare riguardo la costruzione della vasca di colmata nel porto e la realizzazione del deposito EDISON. Il dibattito è stato molto schietto, si sono snocciolate numerose questioni e intavolati tutti i punti di vista, non tralasciando nessun aspetto legato a tali infrastrutture. Il dibattito ovviamente non è risolutivo ed eventuali proposte definitive non arrivano durante un solo incontro che intendeva essere sia conoscitivo dei nostri interlocutori su questo delicato tema, sia esplorativo circa la situazione attuale e i progetti ( soprattutto industriali) che si hanno per Brindisi.