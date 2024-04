Brindisi naviga verso il futuro…

“Navigando verso il futuro: formazione, tecnologia ed eccellenza made in Italy nel settore nautico di Brindisi”. Su questo tema, nell’ambito delle iniziative promosse per la Settimana del mare 2024, si è discusso nel polo tecnico professionale Messapia alla presenza di addetti ai lavori e di rappresentanti del mondo dell’istruzione e della formazione.

La Puglia sta vivendo un momento particolarmente felice per la cantieristica navale, così come emerge costantemente e con chiarezza negli appuntamenti nazionali ed internazionali, oltre che nel Salone Nautico di Puglia. Un’economia basata sulle capacità imprenditoriali di chi ha sposato il mare in tutti i suoi aspetti, così come sull’utilizzo di porti ed approdi turistici. Il tutto, con uno sguardo sempre attento alla tutela dell’ambiente ed alla promozione territoriale.

In questo contesto, così come già accade a Brindisi su iniziativa del polo Messapia, anche il mondo scolastico può svolgere la sua parte, avviando il percorso di formazione di figure professionali di fondamentale rilevanza.