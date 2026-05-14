“Brindisi Navigare il Futuro”, domani il vicesindaco Di Bello e l’assessore Maglie presentano  la pubblicazione alla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino

Nel primo pomeriggio di domani, venerdì 15 maggio 2026, il vicesindaco di Brindisi, Fabio Di Bello, e l’assessore agli Affari Legali e Risorse umane, Daniela Maglie, saranno alla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Nella Sala Avorio infatti, in collaborazione con le Edizioni Sindacali, parteciperanno alla presentazione di “Brindisi Navigare il Futuro”, il primo quaderno della nuova collana dell’Osservatorio sulle Città, che per l’anno in corso ha acceso i riflettori su sei capoluoghi di provincia – Brindisi, Treviso, Novara, Ascoli, Ancona e L’Aquila – ciascuno dei quali “racconta un progetto di rilievo della propria amministrazione e un insieme di buone pratiche”.

“Il Quaderno dell’Osservatorio sulle Città che consegniamo all’attenzione dell’opinione pubblica è una visione della Città che vorremmo costruire – ha anticipato il vicesindaco Di Bello -. La scommessa di quella che abbiamo definito la “navigazione del futuro”, divenuta plasticamente una narrazione riconosciuta ed è tutta orientata nel liberare le migliori energie locali, nel superare l’isolamento politico, nel mettere a sistema una visione di democrazia urbana, che chiami tutti a dare il proprio contributo”.