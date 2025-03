Brindisi nel direttivo nazionale ACSI. Carmine Ignoni presidente del Comitato territoriale di Brindisi

Gli scorsi 7 e 8 marzo l’Associazione di Promozione Sportiva e Sociale ACSI ha celebrato a Roma il proprio Congresso Nazionale con la partecipazione di figure di spicco del mondo dello Sport, della Cultura e del Sociale. Il Congresso è stata occasione per rinnovare le cariche direttive e fra le novità del nuovo mandato spicca un riconoscimento per Brindisi con l’elezione nel Direttivo Nazionale del Presidente Territoriale Carmine S. Ignoni.

Ignoni appena qualche settimana addietro è stato riconfermato alla guida sul territorio di ACSI ed aveva condiviso i notevoli risultati sportivi e sociali raggiunti in questi anni dall’Associazione in Terra di Brindisi. Traguardi che non sono passati inosservati a Roma tanto da scegliere Ignoni fra i nuovi dirigenti nazionali.

Un orgoglio per l’intero movimento brindisino vissuto assieme a personalità di primissimo piano del mondo dello sport fra le quali il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Sottosegretario di Stato e Presidente ASI Claudio Barbaro, il membro di giunta CONI e Presidente AiCS Bruno Molea, il Direttore Sport Impact – Sport e Salute Rossana Ciuffetti e la nota artista Annalisa Minetti.

Assieme al mesagnese Carmine Ignoni è stato eletto nel Direttivo Nazionale ACSI Cosimo Margarito, storico dirigente nazionale dell’ACSI e Presidente territoriale di Lecce con il quale il Comitato Territoriale di Brindisi ha da tempo all’attivo collaborazione costante e scambio di esperienze e competenze, seguendo la linea indicata dal neo confermato Presidente Nazionale ACSI Antonino Viti sulla «importanza di fare squadra, ma ancor prima, l’importanza di fare sistema al fine di raggiungere gli obiettivi comuni per uno sport solidale, competitivo, formativo, inclusivo ed esclusivo».

«La mia profonda gratitudine all’amico Mimmo Margarito ed a ciascuno dei delegati per la fiducia che mi è stata accordata» ha fatto sapere Ignoni. «Un ringraziamento particolare al Presidente nazionale ACSI Antonino Viti ed a tutta la Segreteria Nazionale per l’eccellente organizzazione Congressuale. È un onore e un privilegio – ha proseguito il neo delegato – essere stato eletto nel Consiglio Direttivo ACSI, merito di tutta la base Associativa brindisina che da diversi anni conferma ad ACSI la propria fiducia. Grazie ancora a tutti i miei collaboratori. Senza il vostro costante senso di appartenenza questa opportunità non sarebbe stata possibile. Da oggi in poi – ha concluso Ignoni – lavoreremo con ancora maggiore senso di responsabilità, impegno, serietà e passione. Il futuro è adesso».