Due aeroporti pugliesi entrano nella classifica dei migliori aeroporti del mondo. Gli scali di Bari e Brindisi figurano infatti nella World’s Best Airports, la classifica stilata da TIME Magazine in collaborazione con Statista, portale internazionale specializzato nell’elaborazione e nell’analisi di dati e statistiche. Un riconoscimento che porta la Puglia nel panorama internazionale dell’eccellenza aeroportuale e che valorizza il lavoro svolto quotidianamente per migliorare la qualità dei servizi e l’esperienza dei passeggeri.

La classifica, che prende in esame gli aeroporti suddividendoli per dati di traffico passeggeri, vede entrambi gli scali pugliesi presenti nella categoria Small Airports: Bari conquista il 33° posto, risultando il secondo aeroporto italiano della categoria dopo Torino, mentre Brindisi si colloca al 69° posto.

L’indagine ha coinvolto oltre 5.000 passeggeri e ha considerato diversi aspetti dell’esperienza aeroportuale: pulizia degli ambienti, tempi e qualità dei controlli ai varchi di sicurezza, servizi e attenzione alle famiglie, tassi di cancellazione dei voli, disponibilità e qualità delle lounge, oltre alla complessiva esperienza del viaggiatore all’interno dello scalo.

“La presenza degli scali di Bari e Brindisi nella classifica del Time – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è motivo di soddisfazione e rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che portiamo avanti. Siamo esattamente dove volevamo essere. La presenza di due aeroporti pugliesi in una classifica internazionale che valuta la qualità dell’esperienza dei passeggeri significa vedere riconosciuto l’impegno quotidiano dell’intera rete aeroportuale. La qualità di un aeroporto non si misura solo dai numeri di traffico o le destinazioni servite ma anche attraverso l’attenzione ai servizi e alle esigenze di ogni tipologia di viaggiatore. Ed è proprio su questi aspetti che continuiamo ad investire, con l’obiettivo di rendere i nostri scali sempre più efficienti e capaci di rispondere alle aspettative di chi parte o arriva in Puglia. Desidero rivolgere un ringraziamento alla Regione Puglia nostro maggiore azionista e partner istituzionale fondamentale che sostiene con convinzione il percorso di sviluppo e modernizzazione della rete aeroportuale regionale e ai cittadini pugliesi il cui contributo è stato ed è fondamentale per il raggiungimento di questi risultati”.

Il risultato riconosce il valore del lavoro di tutte le donne e gli uomini di Aeroporti di Puglia e dell’intera comunità aeroportuale, il cui contributo quotidiano è fondamentale per rendere gli scali regionali sempre più accoglienti, efficienti e competitivi nel contesto internazionale.