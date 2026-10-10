Brindisi nella storia del mondo…

Incontro ieri presso San Giovanni al Sepolcro con il prof. Giuseppe Marella, storico, nell’ambito dell’evento storico-culturale “Un viaggio nella storia tra Castello Alfonsino e San Giovanni al Sepolcro”.

L’iniziativa era previsto su due momenti principali di dibattito e confronto guidati da Pietro Sorace, ma il primo al Castello Alfonsino non si e’ tenuto per il maltempo. Molto partecipato invece il secondo step, nel Tempio San Giovanni al Sepolcro, incentrato sia sul legame storico e geografico tra Venezia e Brindisi, analizzando l’Adriatico non solo come confine ma come via di comunicazione, sia sul significato della storia, trasformando l’evento in una vera e propria conversazione aperta al pubblico, permettendo ai partecipanti di intervenire con domande e riflessioni personali. A guidare la conversazione lo storico e divulgatore culturale Pietro Storace.