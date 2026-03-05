Brindisi – Nuove giostrine per bambini nei parchi della città – Ass. Antonucci: “Promessa mantenuta. Interventi al Perrino, alla Commenda ed a Tuturano”

Sono in corso di installazione, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Brindisi, giostrine per bambini in alcuni parchi pubblici della città. Si tratta di attrezzature omologate e dotate di tutti i sistemi di sicurezza per consentire ai più piccoli di giocare liberamente.

“Con l’avvio del montaggio di queste giostrine – afferma l’Assessore ai Parchi Livia Antonucci – abbiamo voluto tenere fede ad una promessa fatta ai nostri concittadini. Siamo partiti dal rione Perrino, con le giostre nel parco di viale Arno e proseguiremo con il Parco La Gioia di Tuturano e con il parco situato nei pressi di via Santa Maria Ausiliatrice, nel rione Commenda. Si tratta di un primo importante segnale di attenzione verso i più piccoli a cui destineremo ulteriori risorse per infrastrutturare anche gli altri parchi cittadini”.