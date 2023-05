Oggi il vicepresidente del Senato, il sen Maurizio Gasparri, sarà a Brindisi per sostenere il candidato sindaco Pino Marchionna. Di seguito i due appuntamenti in agenda:

-ore 18.45: incontro con i commercianti del centro, passeggiata con partenza da corso Umberto;

-ore 20.45: manifestazione elettorale di coalizione “Sagra del pesce” per Pino Marchionna sindaco che si terrà al Villaggio dei Pescatori.