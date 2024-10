Brindisi, oltre 1 kg di cocaina sequestrata dalla Polizia di Stato: un uomo arrestato

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato di Brindisi ha proceduto all’arresto di un cittadino albanese di anni 37, residente in questo capoluogo, fermato mentre era alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata.

Durante il controllo del veicolo, effettuato dagli operatori della Sezione Polizia Stradale di Brindisi e del Distaccamento Polizia Stradale di Fasano, sulla S.P. ex SS16, sono emerse circostanze sospette tali da richiedere ulteriori accertamenti da parte degli agenti. A seguito di attente verifiche, all’interno del vano bagagliaio, occultato in una intercapedine, veniva rinvenuto un involucro contenente grammi 1142 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Sul posto intervenivano in ausilio le unità cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi.

Il cittadino straniero, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Brindisi.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire l’esatta provenienza e destinazione della sostanza sequestrata.

L’operazione è dimostrazione del costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza della cittadinanza, intensificando i controlli nelle aree urbane e periferiche della città.