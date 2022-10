BRINDISI – ORDINANZA PER VIABILITA’: INIZIA IL RIFACIMENTO DI STRADE A SANTA CHIARA

Ordinanza viabilità per rifacimento strade quartiere Santa Chiara

Procede il programma di rifacimento del manto stradale nei quartieri della città nell’ambito del finanziamento regionale “Strada per strada”, dopo gli interventi al quartiere Sant’Elia cominceranno i lavori al quartiere Santa Chiara.

Le vie interessate dai lavori sono:

– via Solferino,

– via San Giovanni Bosco,

– via Carlo Cattaneo,

– via San Martino della Battaglia.

Nelle suddette vie è stato disposto, con ordinanza dirigenziale, dal giorno 24 ottobre e sino al 18 novembre 2022, dalle ore 7 alle ore 18, il divieto di sosta e di fermata per tutti i veicoli con previsione di rimozione, in virtù del restringimento della carreggiata, con istituzione del senso unico alternato. Sarà possibile la chiusura temporanea di tratti stradali per eventuali esigenze dei lavori.