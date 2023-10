Brindisi ospita i Cortei storici di Puglia

Il centro cittadino di Brindisi farà domenica pomeriggio da cornice all sfilata dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia. Si partira da Palazzo Nervegna alle 17.00per arrivare in puazza Duomo, passando per Piazza Vittoria, corso Garibaldi, il Lungomaree via Montenegro. L’evento, che ha una forte caratterizzazione culturale e delle tradizioni dei luoghi, e’ stato presentato questo pomeriggio presso Palazzo Nervegna. Presenti il sindaco Giuseppe Marchionna, il responsabile del dipartimento Cultura e valorizzazione dei territori della Regione Puglia, Aldo Patruno, il presidente nazionale delle Pro Loco, Antonino La Spina, il presidente regionale delle Pro Loco di Puglia, Rocco Lauciello. Presenti tanti operatori delle Pro Loco, in particolare quelli di Brindisi.