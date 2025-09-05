Brindisi ospita il prof. Mariano Laudisi: incontro-formazione per docenti ed educatori

La Scuola Secondaria Marzabotto-Virgilio di Brindisi apre le sue porte all’inizio del nuovo anno scolastico

ospitando un evento imperdibile: sabato 20 settembre 2025 alle ore 17:00 presso la sede in Viale Aldo

Moro, il prof. Mariano Laudisi presenterà l’innovativo metodo formativo “Le Scuole della Felicità e la nuova

figura del docente-coach”.

Docente di Lettere nella Scuola secondaria di primo grado, originario di Troia (FG), laureato in Filologia

moderna presso l’Università di Foggia,Mariano Laudisi è ideatore del progetto “Le Scuole della Felicità”,

avviato tra il 2018 e il 2019 all’interno di percorsi formativi in ambito di crescita personale e didattica

innovativa .

Formatore con competenze tratte dalla Psicologia Positiva, dalla Programmazione Neuro-Linguistica

(PNL), e da percorsi di sviluppo personale, sviluppate anche in collaborazione con la Leadership School

HRD di Roberto Re. Insignito del premio “Eccellenze di Puglia” nel 2023 ha presentato il suo progetto in

Senato nel 2024, a Fiera Didacta Bari, a BookCity Milano e in trasmissioni radiofoniche e televisive .

Candidato al premio “Italian Teacher Award 2024”, promosso da La Repubblica e altri partner, per

l’innovatività del suo progetto educativo,l’esperto illustrerá il percorso necessario per trasformare la scuola

in uno spazio in cui il benessere e le competenze socio-emotive siano al centro dell’apprendimento.

L’ingresso è libero. Per i docenti, la partecipazione sarà certificata con attestato MIM, valido ai fini della

formazione in servizio.