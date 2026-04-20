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Brindisi ospita la mostra interattiva multimediale “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”

Brindisi ospita la mostra interattiva multimediale “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”

INAUGURAZIONE

MERCOLEDI’ 22 APRILE 2026, ore 18:00

BRINIDISI, EX CONVENTO DI SANTA CHIARA

La Mostra “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”, realizzata dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’agenzia Ansa, viene esposta dal 22 aprile al 10 maggio a Brindisi, presso l’ex Convento di Santa Chiara. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Università del Salento, l’Associazione per la democrazia sovranazionale e l’associazione Yeahjasi Brindisi APS.

La mostra racconta sia il processo di costruzione dell’Unione Europea dalla sua fondazione ai giorni nostri sia il rapporto tra l’Italia e l’Europa. Attraverso foto, immagini e contenuti multimediali, ripercorre i momenti salienti dell’integrazione europea – dalla Guerra Fredda ad oggi – ma anche gli eventi mondiali e i fatti di costume e società degli ultimi 70 anni, grazie alle foto storiche dell’Archivio fotografico dell’Ansa, e offre l’opportunità di conoscere non solo il percorso di costruzione dell’Unione e l’azione dell’Italia, ma soprattutto il “valore aggiunto” di essere cittadini europei.

La mostra si avvale di un sistema di QR Code che trasforma l’esperienza di visita in un percorso interattivo e moderno: scansionando i codici con lo smartphone, i visitatori accedono istantaneamente ad approfondimenti multimediali che arricchiscono la didascalia tradizionale.


Mercoledì 22 aprile, alle ore 18.00, la mostra sarà inaugurata alla presenza delle autorità locali ed accademiche e sarà visitabile dal pubblico fino a domenica 10 maggio compreso, secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì (9-13 e 16-19), martedì e giovedì (9-19).

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