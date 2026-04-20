Brindisi ospita la mostra interattiva multimediale “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”

INAUGURAZIONE

MERCOLEDI’ 22 APRILE 2026, ore 18:00

BRINIDISI, EX CONVENTO DI SANTA CHIARA

La Mostra “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”, realizzata dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’agenzia Ansa, viene esposta dal 22 aprile al 10 maggio a Brindisi, presso l’ex Convento di Santa Chiara. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Università del Salento, l’Associazione per la democrazia sovranazionale e l’associazione Yeahjasi Brindisi APS.

La mostra racconta sia il processo di costruzione dell’Unione Europea dalla sua fondazione ai giorni nostri sia il rapporto tra l’Italia e l’Europa. Attraverso foto, immagini e contenuti multimediali, ripercorre i momenti salienti dell’integrazione europea – dalla Guerra Fredda ad oggi – ma anche gli eventi mondiali e i fatti di costume e società degli ultimi 70 anni, grazie alle foto storiche dell’Archivio fotografico dell’Ansa, e offre l’opportunità di conoscere non solo il percorso di costruzione dell’Unione e l’azione dell’Italia, ma soprattutto il “valore aggiunto” di essere cittadini europei.

La mostra si avvale di un sistema di QR Code che trasforma l’esperienza di visita in un percorso interattivo e moderno: scansionando i codici con lo smartphone, i visitatori accedono istantaneamente ad approfondimenti multimediali che arricchiscono la didascalia tradizionale.



Mercoledì 22 aprile, alle ore 18.00, la mostra sarà inaugurata alla presenza delle autorità locali ed accademiche e sarà visitabile dal pubblico fino a domenica 10 maggio compreso, secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì (9-13 e 16-19), martedì e giovedì (9-19).