Brindisi, partono i “Venerdì dell’inclusione”

Iniziativa di UniSalento sul tema dell’inclusione per portare al centro della vita e delle attenzioni chi vive ai margini, promuovendo i valori di fratellanza, gentilezza, giustizia, rispetto, equità, solidarietà, amore, responsabilità, empatia, uguaglianza e speranza. Si e’ partiti nel pomeriggio con il convegno “Il margine al centro”. Sono intervenuti Mariano Longo di UniSalento, Giuseppina Scarano, referente disabiki del Comune di Brindisi, l’assessore ai Servizi sociali, Ercole Saponaro, la dirigente scolastica Irene Esposito per il Morvillo-Falcone-Melissa Bassi. Ha moderato l’antropologa Rosa Parisi. Il 6 giugno e’ previsto poi il convegno “Bon senza di me. Percorsi di autonomia delle persone con disabilità”. Si riprenderà in autunno con i progetti su natura, migranti, carcere, famiglia, violenza di genere. Si concluderanno tutti gli eventi a marzo 2026. Hanno collaborato alcuni istituti scolastici, il Comune di Brindisi, la Provincia di Brindisi, Fondazione Nuovo Teatro Verdi e Asl Brindisi.