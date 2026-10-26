Brindisi, Piazza Duomo si colora con la mostra statica del Vespa Club per “Autunno nel Vicolo”



Grande successo di pubblico per l’esposizione di modelli storici e moderni nello scorso weekend. L’iniziativa inserita nella rassegna culturale dell’Associazione Yeahjasi ha richiamato anche numerosi turisti stranieri.

La splendida cornice di Piazza Duomo a Brindisi si è trasformata, nel fine settimana del 24 e 25 ottobre 2026, in un’affascinante vetrina a cielo aperto grazie alla mostra statica organizzata dal Vespa Club Brindisi. L’iniziativa è stata inserita nel ricco cartellone della rassegna “Autunno nel Vicolo tra arte, storia e lettura”, promossa dal Santa Spazio Culturale e organizzata dall’associazione Yeahjasi Brindisi APS.

Nell’arco delle due giornate, moltissimi cittadini, curiosi e turisti hanno affollato la storica piazza brindisina per ammirare da vicino i veicoli esposti. Nonostante il tempo incerto della domenica, l’entusiasmo non è mancato: tantissimi visitatori, grandi e piccini, hanno riempito la piazza cogliendo l’occasione per mettersi in posa e scattare una foto ricordo a bordo delle mitiche due ruote.

Un momento di particolare gioia e condivisione ha caratterizzato l’evento: i soci del club sono stati felici di accogliere i ragazzi dell’Associazione AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Brindisi che, dopo aver ammirato le Vespa in mostra, hanno posato per una foto ricordo.

Il weekend si è arricchito inoltre di una dimensione di gemellaggio spontaneo con la visita, nel tardo pomeriggio di domenica, di una socia del Vespa Club Cortina, alla quale è stata donata la caratteristica fascia scudo

La mostra ha offerto un suggestivo viaggio nel tempo attraverso modelli storici e moderni del mitico scooter Piaggio, attirando anche un forte interesse internazionale. Tra i tanti visitatori, si è registrata la presenza di diversi turisti arrivati dal Sol Levante, rimasti letteralmente stregati dal design e dallo stile italiano, tanto da immortalare e fotografare ogni singolo modello esposto nei minimi particolari.

L’esposizione si è confermata uno dei punti di forza di un weekend interamente dedicato alla valorizzazione del centro storico. Le due giornate hanno offerto ai visitatori la possibilità di riscoprire gli spazi urbani in una dimensione di condivisione, socialità e passione senza tempo. Proprio l’atmosfera coinvolgente ha spinto diversi visitatori e appassionati presenti a chiedere e ricevere informazioni dettagliate circa le modalità e i requisiti per iscriversi al club e prendere parte alle future iniziative. Inoltre, nel corso delle due giornate, il club ha ricevuto alcune interessanti proposte di partecipazione a ulteriori eventi che si svolgeranno nel capoluogo entro la fine dell’anno in corso, segno tangibile del grande valore aggregativo riconosciuto al sodalizio.

“Vedere Piazza Duomo così viva e colorata dalle nostre Vespa è stata un’emozione straordinaria”, ha dichiarato il presidente del Vespa Club Brindisi Potenzo Potenza. “La risposta della cittadinanza e lo stupore dei turisti stranieri, che si sono soffermati su ogni dettaglio meccanico e di carrozzeria, confermano come la Vespa rimanga un simbolo universale del made in Italy capace di unire le generazioni. Ringraziamo l’associazione Yeahjasi per averci coinvolto in questo bellissimo progetto culturale e urbano, che dimostra quanto Brindisi abbia voglia di riscoprire le proprie bellezze in chiave di condivisione e mobilità alternativa”.

Sulla stessa scia l’intervento di Francesco Mauro, responsabile dell’organizzazione dell’evento: “Siamo estremamente soddisfatti della risposta del pubblico e della riuscita di questa sinergia. Con “Autunno nel Vicolo” l’obiettivo è da sempre quello di riappropriarsi dei nostri spazi urbani, riempiendoli di contenuti, arte e passioni classi di dialogare con la cittadinanza e con chi visita Brindisi. L’esposizione del Vespa Club ha dimostrato proprio questo: la cultura e la storia, anche quella motoristica, sanno essere straordinari strumenti di aggregazione e valorizzazione territoriale, andando oltre le difficoltà del meteo”.

Per l’occasione, il Presidente del sodalizio brindisino, Potenzo Potenza, ha voluto suggellare questo momento speciale facendo dono all’Associazione della fascia ufficiale del Vespa Club Brindisi.