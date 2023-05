BRINDISI POTREBBE AVERE UN RUOLO FONDAMENTALE NEL PROSSIMO “G7”

L’Italia a guida Meloni aspira ad avere un ruolo centrale nelle politiche del Mediterraneo e, più in generale, negli equilibri mondiali tra i paesi più importanti. Non è un caso che il “G7” del giugno del 2024 si svolgerà proprio in Italia e in una regione geograficamente strategica come la Puglia.

Un fatto di straordinaria importanza che determinerà grandi ritorni economici e di immagine per i nostri territori.

Ovviamente l’annuncio della Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere oggetto di necessari approfondimenti, soprattutto per le scelte che dovranno essere operate all’interno della nostra regione.

E’ evidente, però, che Brindisi potrebbe essere una meta preferita per una serie di fattori di non secondaria importanza. Partiamo dalla base logistica delle Nazioni Unite che ormai è sicuramente la più importante del mondo per capacità di allestire missioni umanitarie nel giro di poche ore e per la grande disponibilità di aree gradatamente dismesse dall’Aeronautica Militare. Una base che peraltro si trova all’interno del sedime aeroportuale e quindi costituirebbe una location particolarmente protetta sul piano della sicurezza.

Brindisi, inoltre, è una importante sede logistica della Marina Militare Italiana ed è sede anche della Brigata San Marco. E poi conterà non poco la sua posizione strategica rispetto ai Balcani e quindi tra Oriente e Occidente.

Insomma, i grandi della terra potrebbero fare tappa proprio in questa città che in quel caso diventerebbe per qualche giorno il vero centro del mondo.

Certo, bisognerà lavorare tanto e soprattutto dimostrare di avere le capacità per risultare operativi ed accoglienti, come spesso Brindisi ha già dimostrato di essere.

Nel frattempo la Puglia si gode gli effetti benefici di questo annuncio che, a dire il vero, ha colto davvero tutti di sorpresa, come si evince anche dalle dichiarazioni fatte dai rappresentanti politici.