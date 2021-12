BRINDISI – PRESENTATO IL PROGRAMMA DI EVENTI PER NATALE

Presso la Sala Guadalupi di Palazzo di città, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione delle iniziative in programma per le festività natalizie. Sono tantissimi gli eventi per questo Natale che si vuole vivere con uno sguardo alla rinascita in tutti i campi, dopo le tante chiusure che hanno impedito di vivere normalmente. Certamente la situazione è ancora da tenere sotto controllo, anche se per la nostra città non ci sono notizie preoccupanti. Fra poche ore sarà emanata un’ordinanza, valida fino al 6 gennaio 2022, per rendere obbligatorio l’uso delle mascherine nel centro cittadino, così da consentire la sicura fruizione degli eventi. A partire da domani, quindi, la città sarà in clima natalizio. Tanto è stato organizzato per i bambini e largo spazio è stato dedicato alla cultura con iniziative che si legano al mondo della tradizione. Non ci sarà il concerto di fine anno per motivi di sicurezza. Il nostro Teatro Verdi ospiterà prestigiosi appuntamenti come, per citarne uno dei più importanti, lo show di Valerio Lundini, noto comico e conduttore televisivo, in programma il 30 dicembre. Il 1 gennaio, in teatro, ci sarà il concerto per il nuovo anno e il 31, presso la Chiesa di San Paolo, il nostro Bungaro in concerto. Dal 20 dicembre, inoltre, ritornano i “Suoni della Devozione”. Anche lo sport ha una parte importante in questo cartellone così ricco. Fino al 12 dicembre si potrà visitare la Mostra del Basket presso il Bastione San Giacomo. Saranno predisposti dei servizi navette gratuiti per collegare i vari parcheggi al centro storico, per contribuire, così, a una ripresa del commercio tanto colpito dalla pandemia. Gli appuntamenti sono tanti e rivolti a tutte le fasce di età. Anna Consales

PROGRAMMA

UN MARE DI FESTIVITÀ

NATALE E CAPODANNO A BRINDISI

Dal 6 al 12 dicembre ore 10 – 12.30 e 17 – 19.30

IERI E OGGI. LA STELLA DEL SUD

Museo del basket

Bastione San Giacomo

8 dicembre – 6 gennaio

MERCATINO DI NATALE

Stand e attrazioni

dal venerdì alla domenica “La Casa di Babbo Natale”

Piazza Vittoria – Corso Umberto

8 dicembre ore 18

LA CHIAZZA DEL NATALE

Premiazioni, danza, teatro, food

Piazza Regina Margherita – Tuturano

8 dicembre ore 18 – 20.30

MASCOTTE DI BABBO NATALE

Itinerante lungo i corsi

8 dicembre ore 20.30

BEATA VISCERA MARIAE VIRGINIS

Concerto per coro e organo: Coro Polifonico Parsifal

Basilica Cattedrale

9 dicembre ore 19

NUNO NASCIMENTO

Incontro e dibattito

Nervegna Caffè Letterario

Palazzo Granafei-Nervegna

10 dicembre ore 21.30

QUASI CHIUSO

Concerto / presentazione EP

Andrea Semeraro aka SEME

Ex Convento Santa Chiara

12 dicembre ore 9 – 21

BABBO NATALE IN MOTO III ed.

Solidarietà sul tema della donazione

del midollo osseo e del cordone ombelicale

Lungomare Regina Margherita – Piazza Vittorio Emanuele II

12 dicembre ore 18 – 20.30

THE GREATEST CHRISTMAS SHOW

Figuranti e personaggi a tema natalizio

Itinerante lungo i corsi

Dal 14 al 22 dicembre ore 9 – 20

Inaugurazione 14 dicembre ore 18

IL COLORE RITROVATO

Personale di pittura di Giuseppe D’Elia

Palazzo Granafei-Nervegna

15 dicembre ore 18

ALMANACCO 2021-2022 GRAND HOTEL CALCIOMERCATO

con Gianluca Di Marzio

modera Fabrizio Caianiello

Palazzo Granafei-Nervegna

Dal 15 dicembre al 6 gennaio

Inaugurazione 15 dicembre ore 19

L’AMORE IN UN CLIC

Mostra fotografica di Patrizia Aversa

Ex Convento Santa Chiara

15 dicembre ore 16.30

BAMBINI! DECORIAMO TUTURALBERO, L’ALBERO DI NATALE DI COMUNITÀ

Con i bambini della Scuola Primaria Edmondo De Amicis

Piazza Regina Margherita – Tuturano

16 dicembre ore 18 – 20.30

CASETTA DI BABBO NATALE

Letterine, annullo postale, musica, caramelle

Largo Gianni D’Errico

16 dicembre ore 19

COME UN’OMBRA IN UN QUADRO DI VAN GOGH

Presentazione libro di Manuela Buzzera

Nervegna Caffè Letterario

Palazzo Granafei-Nervegna

dal 18 dicembre al 31 gennaio

Inaugurazione ore 18

MOSTRI IN MOSTRA

Dal cinema all’arte

Retrospettiva dei gemelli Magrì

a cura di Ilaria Caravaglio e Valeria Gatti

Bastione San Giacomo

18 dicembre – 10 gennaio

BRINDISI CITTÀ NATALE

Allestimenti e decorazioni natalizie a tema “mare”

Tra centro storico e quartiere Sciabiche

18 dicembre ore 18 – 20.30

MASCOTTE DI BABBO NATALE

Itinerante lungo i corsi

18 dicembre ore 20.30

GRAN GALA TERRE MAGICHE 2021

Laboratori di Magicoriciclo

Teatro Don Bosco

18 dicembre ore 20.30

ABISSALE TOUR

Gio Evan in concerto

Nuovo Teatro Verdi

Spettacolo a pagamento

Info 0831 562 554

19 dicembre dalle ore 10 a tarda sera

IL MERCATINO DELLO SPORT

Attività sportive e culturali

Viale Regina Margherita – Piazzale Lenio Flacco

19 dicembre ore 18

CONCERTO DI NATALE MAB

Ex Convento Santa Chiara

19 e 20 dicembre ore 18 – 20.30

CASETTA DI BABBO NATALE

Letterine, annullo postale, musica, caramelle

Largo Gianni D’Errico

19 dicembre ore 20

I Suoni della Devozione XXI edizione

NUVOLE BAROCCHE

Le atmosfere barocche e classiche

nella musica di Fabrizio De Andrè

Chiesa di San Benedetto

20 dicembre ore 20

I Suoni della Devozione XXI edizione

LA FULGIDA STELLA

Concerto: Nico Berardi, Roberto Gemma e Valerio Rizzello

Santuario Santa Maria degli Angeli



21 dicembre ore 19 – 21

PARATA STREET MAGIC FANTASY

Parata di mascotte e personaggi Disney

Itinerante lungo i corsi

21 dicembre ore 20

I Suoni della Devozione XXI edizione

NOE, NOE, NATO CANUT OMNIA

Concerto: Anonima Frottolisti di Assisi

Chiesa del Cristo dei Domenicani

23 dicembre – tre turni: ore 17, 18.30 e 20

INCANTARIUM. LA MAGIA DELLA SCIENZA

Mostra-spettacolo di magia con Alexis Arts

Nuovo Teatro Verdi – Foyer

Ingresso gratuito – Prenotazioni 0831 562554

23 dicembre ore 18.30 – 20.30

CONTURBAND

Marching band

Itinerante lungo i corsi

23 dicembre ore 22

CONCERTO DELTAGRAM

Ex Convento Santa Chiara

26 dicembre – 6 gennaio

NATALE: LUCI, COLORI, SPERANZA

Pittura e scultura: opere di 25 artisti pugliesi

Palazzo Granafei-Nervegna

26 dicembre ore 17.00

BIANCANEVE, LA VERA STORIA

Nuovo Teatro Verdi

Spettacolo a pagamento

Info 0831 562 554

26 dicembre ore 21.30

AMERIGO VERARDI

THE BANANA SPEED QUARTET!

Concerto

Nuovo Teatro Verdi

27 dicembre ore 10 – 19

MR. WANY TRIBUTE

Aerosol art, Music dj set, Mc’s of rap music,

Breakdance, Skate freestyle, Street food

Parco giochi piazza dei Pini – Quartiere La Rosa

27 dicembre dalle 14 a mezzanotte

TUTURANO IN CHRISTMAS

Animazione, musica, sport e gastronomia

Tuturano

27 dicembre ore 15.30 – 17 e 17.30 – 19

LABORATORIO MUSICALE PER BAMBINI

Ex Convento Santa Chiara

27 dicembre ore 21

ARMATURA E SENTIMENTO

Concerto / presentazione album

Maggiore

Ex Convento Santa Chiara

28 dicembre ore 20

I Suoni della Devozione XXI edizione

DAL CIEL VENNE MESSO NOVELLO

Concerto: Ensemble Concentus

Chiesa di Santa Lucia

28 dicembre ore 21.30

MOSTRA FOTOGRAFICA

Francesco Faraci

Live di Destiny

Ex Convento Santa Chiara

29 dicembre ore 21

GRAN GALA DELLA MAGIA DI NATALE

Spettacolo di magia e illusionismo

con Anton&Rose

Cinema Teatro Impero

29 dicembre ore 21.30

WHITE EAR

Concerto / presentazione disco

Davide Fasulo

Ex Convento Santa Chiara

30 dicembre ore 21

VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI in

Capodanno anticipato

Nuovo Teatro Verdi

Spettacolo a pagamento

Info 0831 562 554

1 gennaio – ore 10 raduno – ore 11 tuffo

TUFFO DI CAPODANNO ALLA CONCA XII ed.

Località Sciaia – Conca

1 gennaio ore 20.30

CONCERTO PER IL NUOVO ANNO

Orchestra da Camera di Lecce e del Salento

Direttore Eliseo Castrignanò

Nuovo Teatro Verdi

Diritto di prenotazione del posto – € 1

Biglietteria del Teatro T. 0831 562 554

2 gennaio ore 20.30

ENTRONAUTA TOUR LIVE

Bungaro in concerto

Chiesa di San Paolo

3 gennaio

PHOTOWALKING

Mostra site specific con proiezioni

CAG quartiere Paradiso

Parco Buscicchio quartiere Sant’Elia

dal 3 al 6 gennaio ore 10 – 13 e 17 – 20

EPIFANIA NEI PARCHI & QUARTIERI

Animazione e solidarietà

Piazza Santa Maria Ausiliatrice, piazza Vittoria,

via Sant’Angelo, parco Di Giulio e parco Braico

5 gennaio ore 18 – 20

VIVA LA BEFANA

Mascotte personaggi Walt Disney

Musica e animazione

Piazza Vittoria

5 gennaio

YUTS AND CULTURE ore 20.30

INCONTRO CON FRANCESCO FARACI ore 21.30

Ex Convento Santa Chiara

6 gennaio ore 20

I Suoni della Devozione XXI edizione

LU MUNNU RENNOVELLA

Aronne Dell’Oro, Peppe Frana e Antonio Alemanno

Chiesa di San Benedetto