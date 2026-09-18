Brindisi: Pronto Intervento dei Carabinieri salva un uomo in pericolo di vita

Nella tarda serata di ieri, 17 settembre, un provvidenziale e tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi ha evitato una tragedia nel centro abitato della città. A seguito di una chiamata d’emergenza al Numero Unico 112 da parte di una donna, allarmata per un possibile gesto autolesionistico del compagno, le pattuglie sono giunte sul posto in una manciata di minuti. Individuata un’auto in sosta con all’interno l’uomo privo di sensi e con una corda stretta attorno al collo, i militari hanno dato prova di straordinaria prontezza operativa e sangue freddo. Compresa l’estrema gravità della situazione, sono riusciti a forzare l’abitacolo e a liberare la vittima, avviando immediatamente le manovre salvavita di primo soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi per le cure del caso.

Il tempestivo e provvidenziale intervento di primo soccorso prestato dai militari dell’Arma ha scongiurato il peggio, consentendo all’uomo di essere dichiarato fuori pericolo di vita. A seguito delle necessarie cure mediche e degli accertamenti specialistici relativi all’evento, riconducibile a motivi personali, l’uomo è stato dimesso.

L’operazione evidenzia ancora una volta il ruolo insostituibile dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio, sottolineando la costante reattività e la spiccata preparazione tecnica delle Sezioni Radiomobili: reparti capaci di coniugare tempestività, fermezza operativa e profonda umanità per la tutela della vita umana