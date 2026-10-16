Brindisi protagonista della prima Assemblea Distrettuale Interact 2120

Grande partecipazione da Puglia e Basilicata per una giornata dedicata al tema “Dalla difesa alla rinascita – L’impegno concreto per fermare la violenza”

Domenica 11 ottobre la città di Brindisi ha fatto da splendida cornice alla I Assemblea Distrettuale Interact 2120 dell’Anno Rotariano 2026-2027, accogliendo oltre cento Rotariani, Rotaractiani, Interactiani e amici provenienti da tutta la Puglia e la Basilicata.

Promosso e organizzato dal Distretto Interact 2120, con la Rappresentante Distrettuale Silvia Fiore, insieme al Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata e alla Commissione Interact del Distretto, presieduta da Linda Lenza, l’appuntamento ha trasformato per un’intera giornata Brindisi in un punto d’incontro per ragazzi e adulti accomunati dal desiderio di confrontarsi, crescere e mettere le proprie energie al servizio delle comunità.

Padroni di casa sono stati gli splendidi ragazzi dell’Interact Club di Brindisi Valesio, presieduto da Andrea Tarentini, protagonisti dell’accoglienza e dell’organizzazione, affiancati con entusiasmo e disponibilità dai soci del Rotary Club di Brindisi “Valesio”, guidato dall’architetto Massimo Roma.

Il contributo dello staff del Polo BiblioMuseale di Brindisi e la preziosa collaborazione della Marina Militare e del Battaglione San Marco hanno completato il lavoro di squadra che ha accompagnato l’intera giornata.

Il tema scelto per l’Assemblea, “Dalla difesa alla rinascita – L’impegno concreto per fermare la violenza”, ha posto al centro del confronto una questione di forte attualità, invitando soprattutto le nuove generazioni a riflettere sul valore dell’ascolto, della responsabilità personale e della capacità di trasformare la sensibilità verso gli altri in un impegno concreto.

La testimonianza di Don Cosimo Schena ha rappresentato uno dei momenti più intensi dell’incontro, offrendo a ragazzi e adulti spunti di riflessione sulla vicinanza, sull’ascolto e sulla necessità di riconoscere le fragilità prima ancora di poterle affrontare.

Lo Scambio Giovani ha offerto un ulteriore spazio di approfondimento grazie all’intervento di Florinda Valenzano, Presidente della Commissione Scambio Giovani del Distretto. La partecipazione dei ragazzi inbound, i giovani stranieri ospitati nel Distretto nell’ambito del programma, ha permesso loro di trascorrere una giornata insieme a circa settanta coetanei, mentre la presentazione ha illustrato le opportunità del programma: autonomia e leadership, apertura verso altre lingue e culture, appartenenza a una comunità globale e capacità di guardare il mondo da prospettive diverse. L’approfondimento ha arricchito la dimensione educativa dell’Assemblea, mostrando come l’incontro con realtà differenti possa diventare un’occasione concreta di crescita personale e culturale.

Amicizia, servizio e partecipazione giovanile hanno accompagnato l’intero evento. Il confronto, l’entusiasmo e la voglia di costruire insieme hanno mostrato ancora una volta come l’esperienza Interact possa rappresentare un percorso di responsabilità, consapevolezza e cittadinanza attiva.

Le conclusioni dell’Assemblea sono state affidate a Francesco Serinelli, Assistente del Governatore Antonio Livio Tarentini, che, con il consueto stile diretto e mai banale, ha saputo raccogliere il senso della giornata e restituire ai ragazzi ulteriori spunti di riflessione sul tema trattato.

L’articolazione della giornata ha consentito anche di valorizzare alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. I lavori hanno preso il via presso il Museo Archeologico Francesco Ribezzo, nel cuore della città, per proseguire successivamente al Castello Svevo, offrendo agli ospiti l’opportunità di conoscere da vicino una parte importante del patrimonio storico, artistico e istituzionale del territorio.

Il successivo incontro con la Marina Militare e il Battaglione San Marco ha visto l’intervento del Capitano di Fregata Jacopo Orsoni, Comandante del Battaglione Scuole Caorle e socio del Rotary Club di Brindisi “Valesio”, che ha illustrato ai partecipanti queste importanti realtà, raccontandone caratteristiche, ruolo e profondo legame con la città di Brindisi.

Il valore dell’iniziativa ha superato i confini dell’appuntamento rotariano, diventando anche una significativa occasione di promozione e valorizzazione del territorio. Gli ospiti arrivati dalle diverse realtà del Distretto hanno potuto scoprire il volto di una città capace di fare rete, accogliere e valorizzare le proprie eccellenze.

Il ruolo dell’Interact Club di Brindisi Valesio ha assunto, in questo contesto, un significato ancora più importante. I ragazzi si sono distinti per maturità, disponibilità e grande spirito di servizio, sostenuti dal Rotary Club di Brindisi “Valesio” e inseriti in una collaborazione più ampia con il Distretto Interact 2120 e il Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata.

Il benvenuto al neonato Interact Club di Brindisi ha rappresentato un altro momento significativo della giornata, condiviso dai ragazzi dell’Interact Club di Brindisi “Valesio” e dell’intero Distretto 2120, pronti ad accogliere una nuova realtà nella grande famiglia Interact.

La sinergia tra giovani, Rotary, istituzioni e realtà del territorio ha restituito uno dei messaggi più belli dell’intera esperienza: offrire fiducia alle nuove generazioni significa creare occasioni nelle quali possano assumersi responsabilità, confrontarsi, mettere alla prova le proprie capacità e diventare realmente protagoniste.

Brindisi, per un giorno, è diventata il palcoscenico di una grande comunità, riunita attorno a temi importanti e alla cultura del servizio, uno dei valori fondanti della famiglia rotariana. L’immagine più bella lasciata dall’Assemblea è quella di una città animata dall’entusiasmo dei ragazzi, capace di accoglierli e accompagnarli mentre provano, insieme, a costruire qualcosa di positivo per il proprio futuro e per quello delle comunità in cui vivono.