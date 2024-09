Brindisi – Pubblicato avviso pubblico per soggiorno climatico

Il Comune di Brindisi in data 09/9/24 , ha pubblicato in esecuzione alla delibera di giunta n. 184 del

25/06/2024 , l’Avviso Pubblico per la realizzazione del Soggiorno Climatico a favore della

popolazione anziana residente a Brindisi, da effettuarsi in un unico turno, per sette (7)

pernottamenti, presso la località di Fiuggi, dal 30 settembre al 7 ottobre 2024.

I requisiti di partecipazione al Soggiorno Climatico sono meglio indicati all’interno dell’Avviso

Pubblico consultabile sul sito del Comune di Brindisi, www.comune.brindisi.it. , con allegati anche

i moduli della domanda .

Il modello della domanda di partecipazione al Soggiorno Climatico potrà essere ritirato presso lo

Sportello Sociale del Settore Servizi Sociali, ubicato in Via Grazia Balsamo, 4 e consegnate

successivamente all’ufficio protocollo del Comune di Brindisi in Piazza Matteotti, 1 oppure

pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo

servizisociali@pec.comune.brindisi.it, entro le ore 13.00 di giovedì 19 settembre 2024.

Il ticket pro-capite sarà calcolato in maniera progressiva sul costo netto , secondo le fasce dell’

ISEE .

E’ necessario allegare alla domanda :

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità:

Fotocopia Modello ISEE , in corso di validità; in caso superiore a 15.000 € si può procedere

con autodichiarazione.

Eventuale Certificato medico da presentare dopo l'approvazione della graduatoria al

momento della consegna del versamento;

momento della consegna del versamento;

Eventuali documenti attestanti disabilità;