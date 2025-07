Brindisi punta sulla valorizzazione del Castello Alfonsino. Annunciate le iniziative per agosto

Si è svolta presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna la conferenza stampa di presentazione delle iniziative di valorizzazione del Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi. Vi hanno preso parte il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le province Brindisi Lecce e Taranto Antonio Zunno, e la presidente dell’Associazione Le Colonne Anna Cinti a cui è affidata la gestione del maniero.

Tante le iniziative organizzate per valorizzare ancor di più questo bene ai fini culturali e turistici. Si parte con la possibilità di raggiungere il castello via mare, mentre il 2 agosto, alle 5.30 del mattino, ci sarà una passeggiata all’alba e sarà una esperienza unica tra storia, scienza e suggestioni antiche. Dal 20 agosto, invece, al via le passeggiate tematiche su Brindisi e l’evoluzione del suo sistema difensivo e storie e curiosità sui castellani del Forte a Mare.